Денис Клявер обратился к читателям Дни.ру.

Денис Клявер обратился к читателям "Дни.ру".В 2023-м поклонников группы "Чай вдвоем" ждет радостное событие. Спустя десять лет после работы порознь Денис Клявер и Стас Костюшкин планируют выпустить совместный трек, детали которого пока не разглашаются.По словам директора Игоря Звягина, группа на самом деле не распадалась, просто певцы работали отдельно, развивали сольные карьеры, а теперь почувствовали желание вновь спеть дуэтом.Вероятно, творческий год у Дениса Клявера будет наполнен радостными событиями. Хорошим настроением и добрыми словами он поделился с читателями "Дни.ру". Артист пожелал в Новом году понимать друг друга, быть счастливыми и жить в мире."Пусть этот год Кота... Многие настаивают на Кролике, но Кот как-то поприличней будет. Пусть этот год принесет только радость и счастье, взаимопонимания и мира", – отметил Денис Клявер.Ранее к читателям "Дни.ру" также обратились , и .