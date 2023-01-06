На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 января 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 января 2023 года лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
5 сл. во Владимире,
2 сл. в Ковровском районе,
1 сл. В Петушинском районе
1 сл. в Юрьев-Польском районе,
3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Радужном,
1 сл. в Камешковском районе,
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178715 случаев заболевания.