На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 января 2023 года лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:5 сл. во Владимире,2 сл. в Ковровском районе,1 сл. В Петушинском районе1 сл. в Юрьев-Польском районе,3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Радужном,1 сл. в Камешковском районе,Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178715 случаев заболевания.