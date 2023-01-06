Вокруг семьи Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. Одна из тайн рассекречена.

Вокруг семьи Анастасии Заворотнюк ходит много слухов. Одна из тайн рассекречена.Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк была замужем трижды и один раз состояла в неофициальных романтических отношениях. Впервые актриса вышла замуж в 22 за бизнесмена Олафа Шварцкопф. Всего через год после свадьбы актриса подала на развод. Как выяснилось, муж был настоящим тираном.Потом Анастасия Заворотнюк сошлась с владельцем автосалонов Дмитрием Стрюковым. Брак с бизнесменом продлился десять лет. От мужа актриса родила дочь Анну и сына Майкла. Потом у Анастасии Заворотнюк был роман с коллегой по цеху Сергеем Жигуновым, пара так и не расписалась.После расставания с коллегой Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, от которого методом ЭКО родила младшую дочь. После родов актриса тяжело заболела раком и болеет до сих пор. Звезда пропала с радаров поклонников, а о ее состоянии ходят лишь слухи.Но оказывается, у детей Анастасии Заворотнюк есть брат, с которым они не видятся. У бывшего мужа актрисы Дмитрия Стрюкова в новом браке родился сын Артем. Но со сводным братом дети Заворотнюк не общаются. Лишь раньше старшая дочь Анна Заворотнюк оставляла сводному брату теплые комментарии, но потом перестала.