Фильм «Чебурашка» может побороться за звание самого кассового российского фильма.
Отечественный...
Фильм «Чебурашка» может побороться за звание самого кассового российского фильма.
Отечественный фильм по мотивам книги Эдуарда Успенского «Чебурашка» в прокате за первые дни собрал более 2 млрд рублей, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.
Такую сумму картине удалось собрать за рекордные для отечественного кино пять дней. Один миллиард лента собрала уже за три дня и далее только набирала темп.
По прогнозам экспертов, «Чебурашка» может побороться за звание самого кассового российского фильма и обогнать сегодняшнего рекордсмена - комедию «Холоп», которая в свое время собрала в прокате более 3 млрд рублей.
Фото ГТРК "Владимир"