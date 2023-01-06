Фильм «Чебурашка» может побороться за звание самого кассового российского фильма. Отечественный...

Фильм «Чебурашка» может побороться за звание самого кассового российского фильма.Отечественный фильм по мотивам книги Эдуарда Успенского «Чебурашка» в прокате за первые дни собрал более 2 млрд рублей, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.Такую сумму картине удалось собрать за рекордные для отечественного кино пять дней. Один миллиард лента собрала уже за три дня и далее только набирала темп.По прогнозам экспертов, «Чебурашка» может побороться за звание самого кассового российского фильма и обогнать сегодняшнего рекордсмена - комедию «Холоп», которая в свое время собрала в прокате более 3 млрд рублей.Фото ГТРК "Владимир"