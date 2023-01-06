Жителей региона просят максимально осторожно использовать горячую воду и ограждать детей от системы водоснабжения без присмотра взрослых.

Из-за резких заморозков владимирские энергетики повысили температуру воды в трубах. Об этом сообщает филиал «Т Плюс».Жителей региона просят максимально осторожно использовать горячую воду и ограждать детей от системы водоснабжения без присмотра взрослых.Обслуживающим компаниям направлены рекомендации о необходимости проверки работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения. Это необходимо для предотвращения поступления горячей воды излишней температуры в краны жильцов.