Дознаватель устанавливает причину происшествия.

На пожаре в Александрове из многоквартирного дома спасено 75 человек. ЧП произошло 5 января в Карабановском тупике.В 21-11 поступило сообщение о возгорании. На место выехали 5 единиц техники и 13 сотрудников МЧС. На момент прибытия подразделений наблюдался открытый огонь из окна пятого этажа.«Два звена газодымозащитной службы занимались тушением пожара, эвакуацией и спасением жильцов. Площадь пламени составила 18 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. С помощью спецустройств эвакуировано и спасено 75 человек, среди которых 17 детей», - уточнили в пресс-службе МЧС.Дознаватель устанавливает причину происшествия.