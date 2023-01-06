Перед гостями выступят ансамбли «Радуница» и «Надея». Организаторы покажут русские колядки.

На Рождество в Музее деревянного зодчества состоятся «Святки в Суздале». Участникам мероприятия расскажут о традициях его празднования на Руси.Перед гостями выступят ансамбли «Радуница» и «Надея». Организаторы покажут русские колядки.«Во время Святок люди мечтали, чтобы в дом пришла коза. Животное символизировало плодородие и богатство. Её украшали яркими лентами и колокольчиком. Некоторые даже наряжались в козу. Такой обряд мы продемонстрируем 7 января», - рассказала директор Центра культурных проектов ВСМЗ Галина Гунина.Мероприятие состоится в 12, 13 и 14 часов.