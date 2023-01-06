7 января 2023 года во Владимире ожидаются сильные морозы. День будет ясным и солнечным, без...

7 января 2023 года во Владимире ожидаются сильные морозы. День будет ясным и солнечным, без осадков.Температура воздуха повысится до -24°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -27°C.В течение дня ветер поменяется с северного на северо-западный, но будет слабым - 2м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 752 до 759 мм.рт.ст.7 января отмечается Рождество — один из главных христианских праздников. С давних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе — на урожай грибов, ягод и гороха.Фото www.pxfuel.com