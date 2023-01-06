Валерий Меладзе сам себе вырыл могилу, неосторожно выразившись на корпоративе в Арабских Эмиратах.
Валерий Меладзе сам себе вырыл могилу, неосторожно выразившись на корпоративе в Арабских Эмиратах.
Недавно в интернет просочилось видео, на кадрах которого блаженно улыбающийся Валерий Меладзе произносит буквально лозунг украинских националистов в ответ на соответствующее приветствие. Вероятно, артист просто не подозревал, что его снимают на камеру в тот момент, но видео быстро распространилось по Сети и стало достоянием общественности.
После инцидента в обществе разразился скандал. Теперь Валерия Меладзе гонят из России, считая скрытым предателем и даже опасным человеком. Под раздачу попала и его жена певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева.
Певицу травят в Сети за высказывания супруга Валерия Меладзе. Россияне не простили звездам никакие оправдания о том, что они находятся вне политики. При этом жена Меладзе сама до сих пор не комментировала происходящие политические события, а соцсети ведет крайне редко. Тем не менее, поклонники не стесняются в выражениях, требуя от Джанабаевой публичной реакции на поступок мужа. Люди уверены, что раз один из супругов позволяет себе националистические лозунги, второй заведомо его поддерживает, сообщает .
"Быть женой человека, который на автомате произносит нацистско-бендеровский лозунг? Который произносили, убивая десятки тысяч русских, поляков и украинцев…"; "Валите из страны"; "Вон из России, к Бандере! На выход!" – травят Джанабаеву разозлившиеся поклонники.
Впрочем, нашлись и те, кто защитил Меладзе и Джанабаеву. Некоторые считают, что артиста спровоцировали и специально подловили на камеру, чтобы разозлить народ. Продюсер Иосиф Пригожин назвал инцидент провокацией и "подставой".