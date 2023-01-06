7 января 2023 года проходит церковный праздник Рождество Христово. Верующие идут в церковь на...

7 января 2023 года проходит церковный праздник Рождество Христово. Верующие идут в церковь на богослужения. Утром завершается 40-дневный Рождественский пост. Христиане начинают разговляться. В эту священную дату принято ходить друг к другу в гости. Перед Рождеством люди, которые придерживались поста, усиленно готовятся к праздничному событию. Православные верующие молятся в церкви о том, чтобы все было хорошо, чтобы было крепкое здоровье, чтобы в доме всегда было тепло и уютно.Что можно делать 7 января 2023 года:1. На Рождество существовал обычай ходить на базар всей семьей, и не жалеть денег на покупки. Купить сегодня вещь — будет носиться, украшать или работать много лет.2. Так как Рождество — это полное окончание Поста, к этому дню готовили много блюд. Главное застолье нужно организовать в семейном кругу.3. Если в доме всё ещё стоит ёлка, то её нужно украсить звездой.4. Нужно сходить в гости к родным, близким, друзьям, поздравить и сделать подарок.Что нельзя делать 7 января 2023 года:1. Нельзя ходить на охоту и рыбалку, в лес или к ближайшему водоёму. С этого времени начинаются Святки — разгул нечисти.2. Нельзя стирать, подметать, мыть полы, заниматься уборкой, ремонтом — весь год пройдёт в сложной и бесполезной работе.3. Нельзя ругаться, устраивать ссор и скандалов, сквернословить, сплетничать, замысливать недоброе, совершать предосудительные поступки — накликать на себя неприятности.4. Нельзя, чтобы еда на праздничном столе, даже в одной из тарелок, осталась нетронутой. Всё нужно или съесть, или хотя бы попробовать.Народные приметы на 7 января 2023 годаИней — к урожаю хлеба.Небо ясное и звёздное — к урожаю гороха.Метель — будут хорошо роиться пчёлы.Снегопад — год обещает быть благополучным.Оттепель — весна будет ранняя.Луна на небе ясная — скоро наступят сильные морозы.Разбить посуду или что-то разлить — будет ссора.Фото pxfuel.com