Андрей Малахов продолжает работать и вести свои шоу, но невооруженным глазом заметные его трансформации.

Андрей Малахов продолжает работать и вести свои шоу, но невооруженным глазом заметные его трансформации.В конце прошлого года с российским ведущим Андреем Малаховым происходили странные метаморфозы. Он толстел, менял прическу на парик, отекал, затем снова худел. Все это не могло не вызвать тревожных слухов среди поклонников. Люди говорят, что у Малахова серьезный недуг, который и уродует его внешность.После того, как Игорь Крутой опубликовал в Сети тревожные кадры со съемок программы "Привет, Андрей!", где запечатлел шоумена без фильтров, поклонники забили тревогу, ведь на кадрах Малахов был просто неузнаваем. Однако сам ведущий пока не комментирует происходящее.Врач-дерматолог Ирина Котова считает, что Андрей Малахов нуждается в тщательном медицинском обследовании. Ни набор веса, ни произвольное похудение для человека ни является нормой и говорит о наличии проблем в организме."Возможно, он находится на какой-то терапии, гормональном лечении, поэтому набирает вес", – отметил доктор.При этом врач не исключил, что с возрастом все люди склонны к набору веса, и Андрей Малахов может просто поправиться, не имея при этом проблем со здоровьем.Напомним, 11 декабря Андрей Малахов отметил свое 50-летие. Шоумен не стал закатывать шумную вечеринку и провел праздник в кругу родных и друзей.