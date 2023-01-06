Победитель конкурса станет известен 3 февраля. Он получит право безвозмездно пользоваться техникой десять лет.

На торги выставлен , купленный в конце прошлого года владимирской мэрией у вологодской фирмы - сообщает сетевое издание «». Победитель конкурса станет известен 3 февраля. Он получит право безвозмездно пользоваться техникой десять лет.Стоимость контракта оценили в 25 тысяч рублей. По его условиям троллейбус должен осуществлять 200 рейсов ежемесячно.Итоги конкурса подведут 3 февраля. Главным претендентом на технику является «Владимирпассажиртранс».