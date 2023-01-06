По требованию прокуратуры Владимирской области незаконная свалка отходов в деревне Мартыново будет...
По требованию прокуратуры Владимирской области незаконная свалка отходов в деревне Мартыново будет ликвидирована.
Муромской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления администрацией муниципального образования Борисоглебское.
Установлено, что на землях общего пользования у пересечения ул.Приокская с.Боровицы и ул.Зеленая д.Мартыново Муромского района располагается несанкционированное место складирования твердых коммунальных отходов (пришедшие в негодность изделия из дерева, железа, пластика, резины, стекла, полиэтилена и другой мусор).
При этом администрации муниципального образования Борисоглебское каких – либо мер по уборке несанкционированной свалки не принималось, что влечёт нарушение прав жителей названных населённых пунктов на благоприятную окружающую среду.
По результатам проверки прокурором в Муромский городской суд направлено административное исковое заявление с требованиями к местной администрации ликвидировать данную свалку.
Требования прокурора судом удовлетворены.
Ход ликвидации свалки находится на контроле городской прокуратуры.
Фото pxfuel.com