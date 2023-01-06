Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, – говорится в книге Нового Завета Деяния Святых Апостолов. Однако количество учреждений РПЦ растет не по дням, а по часам. Как же православным найти поистине святое и благодатное место?

"Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучиГосподом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служениярук человеческих", – говорится в книге Нового Завета"Деяния Святых Апостолов". Однако количество учреждений РПЦ растет непо дням, а по часам. Как же православным найти поистине святое и благодатное место?Ответ лежит на поверхности. Неважно, где вы находитесь.Главное — что у вас внутри. Если живете смиренно, то есть с миром в сердце, в любомместе почувствуете святость и благодать. Ну а православным любителям паломнического туризма,"Дни.ру" представляют 7 популярных локаций для посещения.КижиМузей-заповедник под открытым небом "Кижи" — этообъект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он находится на острове в Карелии, адобираться до него комфортнее по Онежскому озеру в теплое время года. ИзПетрозаводска регулярно ходят судна на подводных крыльях, обратный путьаналогичен. По прибытии вам гарантирован вид как на знаменитой заставке Windows XP с зеленой травой и голубымнебом, а также экскурс в историю религиозного быта 18 века. Если вы еще невидели объект деревянного зодчества с 22 куполами церкви без единого гвоздя,добро пожаловать! Не забудьте заказать экскурсионную программу, посетить православную службу, послушать колокольный звон и сделать шикарные фото.ВалаамЕсли решите посетить Кижи, то плыть на Валаам сам Бог велел!Однако без пересадок из того же Петрозаводска добраться не выйдет. Летом сестьна "метеор" или теплоход можно в городе Сортавала или в Приозерске.Туры с проживанием на территории Валаамского монастыря есть и зимой, так чтовсе в ваших руках. Что касается однодневного визита — вы однозначно побываете водном из самых намоленных и впечатляющих мест России. Если повезет, послушаетеконцерт легендарного хора и утолите голод в трапезной монастыря. А еще возлеобители есть лес, рядом живут православные благочестивые люди, а местные гидызаворожат вас так, что забудете смотреть часы.Троице-Сергиева ЛавраМосквичам в эту святую обитель добираться проще всего. ОтЯрославского вокзала ходит электричка, также есть варианты проезда автобусом, ана личном авто проехать придется всего 70 км. Для тех православных, кто не ищет легкихпутей, из столицы есть пешая тропа в 120 км, но это уже на любителя. В лавреможно посетить богослужения, подняться на колокольню, заказать экскурсии налюбой вкус. Отдельная роскошь — мастер-классы для детей и взрослых, ведь прилавре есть несколько мастерских. А еще посетителям доступны источники и лавкамонастырских продуктов.ДивеевоСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырьсчитается Четвертым Уделом Пресвятой Богородицы на земле. Якобы это место онавзяла под свое покровительство. Паломники посещают это место, чтобы приложитьсяк мощам преподобного Серафима Саровского. Село Дивеево расположено вНижегородской области. Если нет возможности добраться на личном транспорте, топроще всего ехать на поезде до Арзамаса или Нижнего Новгорода, а далее наавтобусе. Если самостоятельный путь кажется сложным, местные турагентстванабирают православные группы для визита в обитель.Покровский женский монастырьОн расположен в Москве на Таганской улице в районе Абельмановской заставы. В отличие от нашумевшего Храма ХристаСпасителя и собора на Красной площади, в этот монастырь православные едут за чудесами. Главнаясвятыня – честные мощи блаженной Матроны Московской. До Покровского монастырялегко добраться на авто, а на метро так вообще без пробок — выход в пятиминутах ходьбы.Оптина ПустыньОптинский монастырь расположен в Калужской области, ориентир— город Козельск, хотя и от него придется ехать либо на авто, либо намаршрутном такси. Православные посещают Оптину Пустынь ради храмов на лоне природы, ради мощей преподобного Амвросия и преподобногоНестора Оптинского. На территории есть источники, где можно набрать воды.Псково-Печерский монастырьОдин из самых выдающихся мужских монастырей России, атакже один из самых старых. Он был основан еще в 15 веке, и с тех пор ни разуне закрывался. Псково-Печерский монастырь — это как минимум архитектурныйшедевр. Ландшафт, местоположение, атмосфера — здесь поражает все. Обительобразована на месте пещерного скита, поэтому паломников и туристов приглашают в"Богом зданные пещеры". Чтобы попасть в православную обитель, направляйтесь вгород Печоры Псковской области, это практически на границе с Эстонией.