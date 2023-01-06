Принц Гарри шокировал британскую публику потоком неоднозначных откровений.

Принц Гарри шокировал британскую публику потоком неоднозначных откровений.В мире привыкли считать, что члены королевской семьи Великобритании ведут практически безгрешный образ жизни, чтят традиции и всегда ведут себя безукоризненно. Однако еще при жизни королевы Елизаветы II начали всплывать нелицеприятные подробности из жизни монаршего семейства.Меган Маркл публично обвинила королеву Великобритании и ее родственников в расизме. В скандальном интервью Опре Уинфри она заявила, что из-за цвета коже при дворе к ней относятся как к прокаженной и ущемляют в правах. Это вызвало бурную реакцию общественности, а с самой королевы сразу слетели маски. Также в Сети в открытом доступе есть слухи о том, что королевская семья якобы причастна к наркотрафику во всем мире. Якобы его контролировала лично чуть ли не сама Елизавета II.Словом, после женитьбы принца Гарри на американской актрисе Меган Маркл скандалы то и дело сотрясают британскую королевскую семью. От этого репутация монархов только рушится. На днях мир содрогнулся от признания принца Гарри о том, как брат Уильям подрался с ним из-за Меган. Поклонники королевской семьи иногда думают, что Гарри решил обрушить британскую империю своими признаниями.Теперь Гарри вывалил новую порцию шокирующих признаний. Принц признался, что убил 25 человек во время его службы в Афганистане. Герцог добавил, что повода для гордости из-за этого у него нет, но и стесняться ему нечего. По его словам, в "разгар боя" воспринимал противников не как людей, а как "шахматные фигуры". Напомним, принц Гарри два раза служил в Афганистане. В общей сложности это десять лет.