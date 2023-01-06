Юлия Высоцкая поделилась с читателями Дни.ру рецептом своего шедеврального печенья, которое не только украсит праздничный стол, но и станет отличным подарком.

Юлия Высоцкая поделилась с читателями Дни.ру рецептом своего "шедеврального" печенья, которое не только украсит праздничный стол, но и станет отличным подарком.Каждый из нас хочет уделить время своим близким, но, увы, не всегда на это хватает времени. К счастью, новогодние каникулы продолжаются, поэтому предлагаем вам воспользоваться особым рецептом от Юлии Высоцкой и порадовать своих любимых.Только представьте: все ваши домашние проснутся от запаха корицы и прибегут на кухню, чтобы начать свой день с приятного совместного чаепития!Итак, приступим!ИНГРЕДИЕНТЫЯйца куриные — 2 шт.;Сахар мусковадо — 80 г.;Сливочное масло — 100 г.;Корица — 1 щепотка;Гвоздика — 1 щепотка;Мед — 3 ч. л.;Перец черный свежемолотый — 1 щепотка;Соль — 1 щепотка;Мука — 250 г.;Разрыхлитель — 1 ч. л.;Посыпка кондитерская — по вкусу;Яичные белки — 1 шт.;Сахарная пудра — 4 ч. л.ПРИГОТОВЛЕНИЕВ высоком стакане для миксера Юлия Высоцкая соединяет 2 яйца и коричневый сахар, а затем буквально одну минуту взбивает смесь миксером. В получившуюся массу она добавляет сливочное масло, которому дала размягчиться вне холодильника, а затем корицу, гвоздику и мед. Отмечает кулинар, любимый многими то, что, при желании, можно также добавить молотый имбирь, а обычный мед заменить на любой другой, например на гречишный или каштановый.Затем в стакан отправляется щепотка черного перца, он придаст печенью некую пикантность и будто бы цитрусовую нотку. Следом Юлия добавляет сольи несколько секунд смешивает се миксером.Муку Юлия Высоцкая соединяет с разрыхлителем в большой миске, а затем переливает туда взбитую смесь. Теперь нужно вымесить тесто лопаточкой: оно должно получиться достаточно эластичное. Теперь скатываем из теста шар и убираем в холодильник на 15-20 минут.Лайфхак от Юлии Высоцкой: если нет времени готовить печенье сразу же, то можно раскатать тесто в пласт и убрать в морозилку. Там оно может пролежать даже целую неделю!Охлажденное тесто мы вместе с Юлией раскатываем скалкой между двух листов бумаги для выпечки, добиваясь толщины слоя в 0,5 см. Убрав верхний слой бумаги, Юлия вырезает каждую печенинку специальной формочкой.Противень с готовым печеньем отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 12 минут.ГЛАЗУРЬ ДЛЯ УКРАШЕНИЯПока печенье выпекается, Юлия Высоцкая предлагает приготовить глазурь: взбиваем 1 яичный белок с сахарной пудрой. Как понять, что она готова: получившаяся масса гладкая и не выпадет из стакана, если его перевернуть.Взбитую глазурь можно переложить в мешок и, отрезав кончик уголка, нарисовать на готовом печенье красивые узоры, а можно просто нанести глазурь чайной ложкой. Именно так и поступила Юлия Высоцкая.Рождественское печенье с глазурью по рецепту Юлии Высоцкой готово. Приятного аппетита!