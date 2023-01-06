Новогодние праздники – отличное время вспомнить любимые с детства советские картины, где атмосферно показаны зимние пейзажи.

Новогодние праздники – отличное время вспомнить любимые с детства советские картины, где атмосферно показаны зимние пейзажи.Черный водяной кролик уже переступил за порог. Наступил 2023 год. Мы уверенно движемся в светлое будущее, не забывая о великом прошлом. Ностальгическую картину молодости для нас создают советские фильмы.Многие отечественные киноленты были наполнены атмосферными пейзажами зимы. Давайте вместе вспомним эти чудесные образы и попробуем угадать фильм по кадру.