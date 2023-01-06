Скакун (1989), Пес по кличке Рождество (2009) и Рождество кота Боба (2020) создадут праздничную атмосферу.

"Скакун" (1989), "Пес по кличке Рождество" (2009) и "Рождество кота Боба" (2020) создадут праздничную атмосферу.Новогодние и рождественские праздники – лучшее время, чтобы насладиться атмосферными кинолентами, распластавшись на мягком диване с чашечкой горячего ароматного какао.Подарить хорошее настроение и детям, и взрослым смогут фильмы, повествующие о зимних чудесах. Что посмотреть на праздниках? ТОП-3 самых добрых рождественских фильмов о животных от "Дни.ру".Открывает наш ТОП фильм "Скакун" производства 1989 года. Рейтинг на "Кинопоиске" – 6,3. Главная героиня картины – восьмилетняя Джессика, живущая на ферме. Она до сих пор верит в Санта-Клауса, поэтому, когда находит в лесу раненного оленя, решает, что это помощник зимнего волшебника, упавший из саней. Девочка решает спрятать животное дома и дождаться, когда за ним придет Санта. Семейная драма снята в США и Канаде.Следующий на очереди – "Пес по кличке Рождество". Фильм снят в 2009 году в США. Картина повествует о жизни умственно отсталого подростка. Несмотря на недуг, молодой человек с большой заботой относится к животным и даже уговаривает односельчан поучаствовать в рождественской программе приюта для собак.Завершает праздничную подборку семейная драма "Рождество кота Боба". Фильм выпущен в Великобритании в 2020 году. Зрители на "Кинопоиске" оценили картину на 7,5. Семейная драма посвящена приключениям уличного музыканта Джеймса и его кота Боба.