В Александрове из горящего дома эвакуировали 64 человека, из них 15 детей. 5-го января в 21:11 в...

В Александрове из горящего дома эвакуировали 64 человека, из них 15 детей.5-го января в 21:11 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме (Карабановский тупик, д.21). Специалисты немедленно выехали на экстренный вызов.На момент прибытия пожарных из окна 5-го этажа наблюдался открытый огонь. Стало известно, что с помощью специальных устройств были спасены 11 человек, из них 2 ребенка.Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение имущества, а также внутренней отделки квартиры на площади 18 кв. м. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.Минувшей ночью в Александрове и по всей Владимирской области температура опускалась до -25°. Главное управление МЧС России напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!Как итог: специалисты эвакуировали 64 человека, из них 15 детей. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/