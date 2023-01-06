В Александрове из горящего дома эвакуировали 64 человека, из них 15 детей.
5-го января в 21:11 в...
В Александрове из горящего дома эвакуировали 64 человека, из них 15 детей.
5-го января в 21:11 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме (Карабановский тупик, д.21). Специалисты немедленно выехали на экстренный вызов.
На момент прибытия пожарных из окна 5-го этажа наблюдался открытый огонь. Стало известно, что с помощью специальных устройств были спасены 11 человек, из них 2 ребенка.
Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение имущества, а также внутренней отделки квартиры на площади 18 кв. м. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Минувшей ночью в Александрове и по всей Владимирской области температура опускалась до -25°. Главное управление МЧС России напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности!
Как итог: специалисты эвакуировали 64 человека, из них 15 детей. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото: https://33.mchs.gov.ru/