Во Владимирской области также выявили 430 тонн мяса, рыбы, птицы и молочных продуктов сомнительного происхождения.

Продукция владимирской компании «Делко» содержала мышьяк, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям. По данным ведомства, всего в регионах зафиксировали 167 случаев поступления небезопасных товаров.Во Владимирской области также выявили 430 тонн мяса, рыбы, птицы и молочных продуктов сомнительного происхождения. По адресу одного из поставщиков - предприятия «Терпак» - расположен жилой дом.Недобросовестные компании исключаются из реестра производителей. Информация о нарушениях передана в управление Россельхознадзора, департамент ветеринарии, СУ СКР и региональное управление ФСБ.