В усадьбе Жуковского Владимирской области проходит программа «Святые вечера от Рождества до...

В усадьбе Жуковского Владимирской области проходит программа «Святые вечера от Рождества до Крещения».Музейно-познавательная программа «Святые вечера от Рождества до Крещения» будет идти до 22 января.Гости могут принять участие в праздничных театрально-музыкальных представлениях «Как и нонче у нас святые вечера пришли, Святые вечера, Святки-игрища», «Рождество в музее». Публику ждет новогодний спектакль крепостного театра «Ожившая старина», на праздничной интерактивной экскурсии туристы совершат путешествие в прошлое, узнают, как встречали и праздновали Рождество в Доме Жуковских.Собинский район, д.Орехово, ул. Музейная, 2Фото: телеграмм-канал Правительство Владимирской области