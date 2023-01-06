Владимирская спортсменка покоряет международный олимп MMA. Для тех, кто плохо разбирается в...

Владимирская спортсменка покоряет международный олимп MMA.Для тех, кто плохо разбирается в борьбе, поясняем: «MMA» (от англ. «mixed martial arts») – это вид спорта, который сочетает ударные и борцовские техники. То есть можно бить руками и ногами, делать захваты и броски. Когда-то такие бои называли «без правил». Но 21-летнюю Веронику Борисову из Владимира это не испугало. И в конце декабря она одержала свою очередную победу. На данный момент у спортсменки рекорд «4-0» («4» победы и «0» поражений). Девушка передаёт привет семье с экранов видеотрансляций MMA и упорно идёт к намеченной цели – подняться на олимп в боях без правил как в России, так и за рубежом.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Вероникой Борисовой после её очередной победы. Почему она выбрала такой «не женский» вид спорта? Реально ли сегодня сочетать международные бои с учёбой в университете? И согласна ли спортсменка с выражением, что «вся жизнь – это борьба»?«Очень многие говорили мне, что этот вид спорта не для девушек…»Автор фото: Анна Урусова- Какими последними победами вы действительно гордитесь?- Я занимаюсь спортом с 6 лет. Начала с дзюдо. А в 2018 году увлеклась смешанными единоборствами, случайно увидев их по телевизору. Решила стать бойцом MMA, начав с рукопашного боя, затем добавила борьбу грэпллинг и бразильское джиу-джитсу. Я была многократным победителем ЦФО по рукопашному бою, призером кубка России, первенства России, чемпионата России по рукопашному бою. Также была призером ЦФО и чемпионата России по грэпплингу. Самая главная победа в любителях была на Кубке мира по рукопашному бою в Белоруссии. У меня зеленый пояс по дзюдо и синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Дебютировала в смешанных единоборствах как профессионал в 19 лет (в 2021 году). Мой рекорд «4-0». Последняя победа, которой я горжусь, состоялась совсем недавно – 17-го декабря в Москве. Я дралась с девочкой, у который рекорд «4-3-1» (4 победы, 3 поражения и 1 ничья). Это был непростой бой, так как она была намного опытнее и старше меня. У нас получился довольно техничный и красивый поединок, который я выиграла единогласным решением.- Почему выбрали именно этот вид спорта?- Я выбрала смешанные единоборства или MMA из-за того, что там много технического арсенала. Нужно владеть ударной техникой (удары руками, ногами, локтями, коленями), борцовской техникой как в партере (на земле), так и в стойке. Меня заинтересовало то, что здесь можно развиваться бесконечно! Когда я увидела первый раз этот вид спорта, я сразу влюбилась в него.Автор фото: Анна Урусова- Наверняка вам говорили, мол "не женский это вид спорт". Возможно, семья или друзья. Или мы ошибаемся?- Конечно, очень многие говорили мне, что этот вид спорта не для девушек. Но сейчас я уже не обращаю на это внимание. Я привыкла тренироваться (в основном) с парнями. Моя семья изначально была абсолютно против, но сейчас они поддерживают меня и смотрят мои бои в прямом эфире.- Что ощущаешь, когда борешься?- Ощущаю адреналин и мандраж перед выходом. Но это самые незабываемые ощущения! Я просто люблю этот вид спорта и наслаждаюсь каждой секундой, проведенной в октагоне.Автор фото: Анна Урусова- Важна ли поддержка тренера... для вас?- Конечно, во время боя очень важно слышать подсказки тренера (секунданта). Иногда мне не видна вся ситуация в целом, а тренер со стороны все видит и подсказывает.- Мы знаем, что вы сейчас учитесь в ВлГу на педагога, специальность - физическая культура. Не сложно совмещать очную учёбу и тренировки, бои, видеотрансляции?- Спорт я всегда умудрялась совмещать с учебой. Тяжело, но возможно. А так, конечно, я в основном всегда в зале, соблюдаю режим, слежу за питанием. Но также разбавляю свои тренировки изучением иностранных языков (английский и корейский), чтением книг по психологии. Обожаю смотреть азиатские фильмы. В последнее время могу сходить в театр или в кино. Смена деятельности очень важна для спортсменов.«Я сталкивалась с несправедливыми оценками в любительском спорте…»Автор фото: Сергей Бабунов- Сталкивались ли с несправедливыми оценками или ситуациями в борьбе? Если да, то с какими?- Я сталкивалась с несправедливыми оценками в любительском спорте, в рукопашном бое, в грэпплинге. Где могут просто не засчитать баллы… В профессиональном спорте я лично еще не сталкивалась с несправедливым судейством. Но видела и слышала, как могли засудить других бойцов. Увы, такое встречается.- Какие планы на ближайшее будущее? Может быть, готовитесь к каким-то конкретным соревнованиям?- В ближайшем будущем я планирую подраться за пояс в лиге Naiza, что находится в Казахстане. Там уже бой будет не «3» по «5», а 5 раундов по 5 минут. Конечно, все сейчас в мире относительно, но я бы очень хотела сделать это уже весной 2023 года!- Согласны с выражением: «Вся жизнь - борьба...»?- Да, я согласна с этим выражением. Жизнь постоянно преподносит нам испытания. И каждый человек должен бороться, чтобы в конечном итоге победить и быть по-своему счастливым.Автор фото: Сергей БабуновЭто интересно!Самые знаменитые девушки бойцы MMA из России: Яна Куницкая, Валентина Шевченко, Наталья Рогозина, Александра Албу и др.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Вероники Борисовой, авторы кадров: Анна Урусова и Сергей Бабунов