Владимирские парки подготовили рождественские программы на 7 и 8 января. Новогодние каникулы...

Владимирские парки подготовили рождественские программы на 7 и 8 января.Новогодние каникулы продолжаются, ежедневно в парках Владимира проходят увлекательные программы для всей семьи.В парке культуры и отдыха «Дружба» ежедневно в 12.00 гости могут принять участие в играх, спортивных состязаниях и конкурсах. 7 января владимирцев приглашают на «Рождественскую круговерть», а 8 января — на конкурсную программу «Парад снеговиков».В "Центральном парке культуры и отдыха" - 7 января в 12.00 большая праздничная встреча на свежем воздухе «Рождественское чудо». В программе: зимние игры и забавы, детская анимация, народные хороводы, конкурсы с призами и подарками. 8 января в 12.00 и 15.00 начнётся развлекательное шоу «Новый год наоборот».В парке «Добросельский» - 7 января пройдет праздничная программа «Свет Рождественской звезды». 8 января гостей ждут на «Новогоднюю перезагрузку».Парк «Загородный» - 7 января в 12.00 на территории малой сцены парка и в здании администрации гостей ждут на тематические программы «Загородной мастерской». В это же время в «Деревне Дуралеевка» начнётся рождественский праздник для всей семьи «Зажигаем свечи». А в 13.00 гостей «Деревни Дуралеевка» приглашают на благотворительную новогоднюю программу «Чудный кролик».Фото www.pxfuel.com