Владимирскими полицейскими задержаны преступники, совершавшие кражи в Петушинском районе.
В ноябре...
Владимирскими полицейскими задержаны преступники, совершавшие кражи в Петушинском районе.
В ноябре 2022 года в районный отдел полиции поступило несколько сообщений от жителей Петушинского района по фактам совершенных краж с придомовых территорий.
Собственники лишились мотоблока, электроинструментов и различных металлических изделий.
Причиненный материальный ущерб превысил 50 000 рублей, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.
В итоге были задержаны мужчины - ранее судимые местные жители (36 и 37 лет).
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («кража») и ст. 175 УК РФ («сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»).
Фото: pxfuel.com