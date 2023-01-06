Владимирскими полицейскими задержаны преступники, совершавшие кражи в Петушинском районе. В ноябре...

Владимирскими полицейскими задержаны преступники, совершавшие кражи в Петушинском районе.В ноябре 2022 года в районный отдел полиции поступило несколько сообщений от жителей Петушинского района по фактам совершенных краж с придомовых территорий.Собственники лишились мотоблока, электроинструментов и различных металлических изделий.Причиненный материальный ущерб превысил 50 000 рублей, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.В итоге были задержаны мужчины - ранее судимые местные жители (36 и 37 лет).Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («кража») и ст. 175 УК РФ («сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»).Фото: pxfuel.com