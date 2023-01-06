С 6 по 10 января суточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы.

Во Владимирской области из-за аномальных заморозков повышаются риски возникновения пожаров. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.С 6 по 10 января суточная температура воздуха будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Днём 6 января ожидаются холода на 10-12 градусов ниже по сравнению с 5 числом.В связи с этим сотрудники МЧС призывают владимирцев соблюдать меры пожарной безопасности. Во избежание обморожений рекомендуется не находиться долго на улице.По данным ведомства за первые дни января в области произошло 23 пожара.