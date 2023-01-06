6 января во Владимире произошли две коммунальные аварии, из-за которых 26 домов в -25 градусный мороз остались без отопления и горячей воды. Власти утверждают, что ситуация под контролем и

6 января во Владимире произошли две коммунальные аварии, из-за которых 26 домов в -25 градусный мороз остались без отопления и горячей воды. Власти утверждают, что ситуация под контролем и проблема будет решена к вечеру. На улице Лакина, 133-а и проспекте Строителей, 42 прорвало трубы из-за чего жители 9 и 17 домов на улицах соответственно оказались