Устранить дефекты планируется до конца дня.

Во Владимире жители 26 домов остались без тепла и горячей воды из-за прорывов на сетях. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Авариныйе бригады Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» занимаются ремонтом участков трубопроводов на проспекте Строителей-42 и улице Лакина-133 «А». Устранить дефекты планируется до конца дня. К работам привлечены 18 человек и 10 единиц спецтехники.Мэр города Дмитрий Наумов подчеркнул, что власти готовы оказать ресурсоснабжающей компании помощь при восстановлении подачи тепла. Компания приносит владимирцам извинения за неудобства.