Во Владимире очевидцы рассказывают о прорыве теплотрассы. Менее часа назад в социальных сетях и...

Во Владимире очевидцы рассказывают о прорыве теплотрассы.Менее часа назад в социальных сетях и Вконтакте «Подслушано во Владимире» появились кадры жилого здания. На фотографиях видно, что от панельного дома поднимается густой пар.Очевидцы сообщают, что это «теплотрасса около дома 38 «Б» по проспекту Строителей». Произошёл прорыв.В комментариях владимирцы также сообщают, что морозы стали испытанием не только для этого здания. Прорыв на улице Лакина, дом 133. Жильцы рассказывают, что им «обещали до 20:00 (6-го января) всё отремонтировать». Отопление отключили. Горячей воды нет.Подробности уточняются.Фото: группа Вконтакте «Подслушано во Владимире»