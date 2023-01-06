С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178715 владимирцев.

Во Владимирской области 6 января выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё 2 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Юрьев-Польском, Камешковском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178715 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49634 заболевших во Владимире, 21120 - в Ковровском районе и 19294 - в округе Муром.