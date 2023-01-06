Во Владимирской области аномальные морозы продержатся до 11-го января. По данным синоптиков из...

Во Владимирской области аномальные морозы продержатся до 11-го января.По данным синоптиков из метеоцентра «Фобос», в Рождество по всей Центральной России, в том числе и Владимирской области, будут держаться аномальные морозы.В нашем регионе с 7 по 10 января ожидается до минус 34 градусов ночью и до минус 30 градусов днем, сообщают в Гидрометцентре России. Объявлено штормовое предупреждение в десяти центральных областях.В субботу 7-го января столбик термометра опустится до -23 градусов мороза. Такая погода продержится до 11-го января. С 12-го января будет ощутимо понижение температур, но лишь до -12.Зима пришла во Владимирскую область всерьез и надолго!Фото: pxfuel.com