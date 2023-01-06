Во Владимирской области за ремонт печи в одном из домов заплатит администрация Александровского...

Во Владимирской области за ремонт печи в одном из домов заплатит администрация Александровского района.В деревне Прокофьево местная жительница пытается вернуть потраченные деньги на ремонт печи в доме, в котором проживает по договору социального найма.Выяснилось, что женщина не должна была вносить свои личные средства. Капитальный ремонт печи по закону обязан проводить наймодатель (в данном случае - администрация Александровского района), которая «от выполнения своих обязательств устранилась».Прокурор обратился в Александровский городской суд с исковым заявлением «о взыскании с КУМИ администрации района (в пользу заявительницы) денежные средства, затраченные на капитальный ремонт печи».Как итог: требования были удовлетворены. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области на своём официальном сайте.Фото: pxfuel.com