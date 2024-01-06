Мы все замкнуты во времени, течение которого не отменить. Но иногда даже этот универсальный закон дает сбой. И тогда начинается самое интересное – путешествия из одной исторической эпохи в другую. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг, которые предлагают с головой погрузиться в такие странствия.

Мы всезамкнуты во времени, течение которого не отменить. Но иногда даже этотуниверсальный закон дает сбой. И тогда начинается самое интересное –путешествия из одной исторической эпохи в другую. Вместе с книжным сервисом мы сделали подборкукниг, которые предлагают с головой погрузиться в такие странствия.Американскаяписательница Джули МакЭлвен успешно сочетает два жанра. С одной стороны, онапродолжает традиции классического английского детектива. А с другой – онаявляется большой поклонницей фантастики. В этой книге она отправляет своюсовременницу прямо в гущу загадочных событий XIX века. Спецагент ФБР КендраДонован в растерянности. Она почти поймала предателя, который стал причинойгибели большинства ее коллег. Но вдруг – темнота, а когда она очнулась, тообнаружила себя в Англии позапрошлого века, где орудует жестокий серийныйубийца. Кендра Донован со всем своим опытом могла бы помочь полиции пойматьнегодяя, но, к сожалению, она женщина, а значит может рассчитыватьисключительно на ту работу, которая прилична для ее пола. Удастся ли героинепоймать преступника несмотря на все препятствия? Сможет ли она наладитьиспортившийся механизм времени и вернуться в родной XXI век?Автор платформыдля digital-авторов Литрес Самиздат Серж Винтеркей отточил мастерство писательства,работая международным журналистом. Однажды он решил посвятить этот талантсозданию фантастических книг и даже предпринял эксперимент, создавая первуюкнигу серии "Антидемон" в реальном времени. Так что читатели имели возможностьнаблюдать в реальном времени обычно скрытый от глаз посторонних процесссоздания произведения. Итак, миру грозит катастрофа, ведь его настигли демоны,количество которых увеличивается день ото дня. Чтобы спасти всех от гибели,маги решили объединить усилия. Главный герой Эйсон – один из самых отважныхборцов со злом, он наносит новый удар по клану "Могучих". Удастся ли ему наэтот раз одержать победу и сохранить свои позиции во время военных действий?Американскаяписательница Диана Гэблдон – биолог по своему основному образованию. Страсть кмиру флоры и фауны всегда боролась в её жизни с увлечением историей илитературой. В конце концов, второе взяло верх. И принесло успех. Свой первыйисторический роман писательница писала на протяжении пяти лет – «Чужестранка»вышла в 1991 году и положил начало целой серии книг. Их все объединяет главныйперсонаж – Клэр Рэндалл, которая путешествует из современности в ШотландиюXVIII века. Казалось бы, на этот раз ей не за чем возвращаться в прошлое, ведьона спокойно живёт в наши дни вместе с ребенком от возлюбленного из прошлого,убеждённая в том, что он погиб. Но она узнаёт, что ему удалось выжить – онарешает вернуться назад, чтобы вновь встретиться с ним. Будет ли он рад видетьеё? Удастся ли им вернуть былые пылкие чувства?АннаСтаробинец – одна из немногих русских авторов, которая работает исключительно вжанре ужасов, который она сама считает неисчерпаемым. Ведь он даёт возможностьисследовать современные людские страхи и мании. Для этого Анна изобретаетневероятные сюжеты, создаёт завораживающе-пугающие миры. Многие критикиотмечали, что фантазия автора неисчерпаема – она такая же, как у её знаменитыхколлег и предшественников – Стивена Кинга, Нила Геймана. В этой книге собранырассказы, в каждом из которых в обыденном мире находится брешь, из-за чегослучается нечто невероятное и пугающее. Инопланетное вторжение. Долгое путешествиев ад. Взбесившийся ген. Оказывается, мир не так безопасен, а реальность нетакая уж понятная и знакомая. Чтобы выжить в ней, нужно быть начеку.РэйчелГивни родом из Австралии, где ее много лет знали как режиссёра самых популярныхнациональных телешоу и полнометражных фильмов. Она удивила многих, когдавыпустила свою первую книгу, которая, к тому же, очень быстро стала национальным,а потом и мировым бестселлером – критики называли роман выдающимся. В нем авторпроводит что-то в роде интеллектуального эксперимента. Она задается вопросом, ачто бы произошло, если бы Джейн Остин посетила наше время. Оказывается, онаоказалась бы перед непростым выбором – любовь или творчество. Всё начинается стого, что 28-летнюю Джейн пытаются выдать замуж ее родители. Естественно,свободолюбивая женщина не соглашается с таким положением дел и бежит в Лондон.С этого отчаянного шага начинается головокружительное путешествие героини вовремени. Главное, ни в кого не влюбиться…