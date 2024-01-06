Что изменилось в получении маткапитала для жителей Владимирской области? С 1 января 2024 года...

Что изменилось в получении маткапитала для жителей Владимирской области?С 1 января 2024 года вступает в силу закон, согласно которому материнский капитал, который граждане чаще всего тратят на улучшение жилищных условий, будет выплачиваться только на детей, получивших гражданство России по рождению.Ранее получить выплату могли родители с детьми, которые приехали из-за рубежа и получали российский паспорт. С нового 2024 года это будет возможно, только если на момент рождения ребенка родители уже являются гражданами нашей страны.Также с нового 2024 года заработает закон, согласно которому жители Владимирской области смогут получать материнский капитал для реконструкции домов блокированной застройки — таунхаусов и дуплексов, например. Речь идет о случаях, когда площадь дома можно увеличить за счет разрешенных методов реконструкции, тем самым улучшив жилищные условия.Ну, и, наконец, самое главное - после индексации (на 7,5%) 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первенца составит 631 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — 833,8 тысяч рублей.На заметку: в 2023 году выдавали сертификаты на 586,9 тысяч рублей за первого ребенка и 775,6 тысяч рублей — за второго.Фото: freepik.com