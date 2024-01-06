7 января в России отмечается Рождество Христово. В этот день принято собираться с родными и близкими за праздничным столом. Но что приготовить? Редакция Дни.ру поделилась несколькими идеями.

7 января в России отмечается Рождество Христово. В этот день принято собираться с родными и близкими за праздничным столом. Но что приготовить? Редакция "Дни.ру" поделилась несколькими идеями.Примерное меню на Рождество Христово:Закуски1. Селедка под шубой: Слоеный салат с селедкой, свеклой, морковью, картофелем и майонезом.2. Оливье: Традиционный русский салат с вареными овощами, яйцами, мясом (или колбасой) и горошком.3. Холодец или заливное: Желированный бульон с кусочками мяса.4. Различные виды пирогов и пирожков с мясом, рыбой или овощами.Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.comОсновные блюда1. Кутья: Традиционное блюдо из пшеницы или риса с маком, медом и изюмом2. Печеный гусь или утка: Часто подаются с яблоками или картофелем.3. Голубцы: Капустные листья, фаршированные рисом и мясом.4. Щедрая кутья (коливо): Блюдо из зерен пшеницы, орехов, меда и мака, символизирующее память об усопших.Изображение сгенерировано при помощи MidjournyГарниры1. Вареники, традиционно начиненные картофелем, творогом или вишней.2. Морковь по-корейски: Острая закуска из моркови с приправами.3. Картофель в разных вариациях: Печеный, запеченный с грибами или мясом.Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.comДесерты1. Рождественский кекс или пирог: С изюмом, цукатами и орехами.2. Пампушки: Маленькие сладкие пирожки с начинкой.3. Медовик: Слоеный медовый торт.Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.comНапитки1. Компот из сухофруктов или узвар: Традиционный сладкий напиток.2. Чай: Черный или травяной чай с лимоном и медом.3. Квас: Слабоалкогольный напиток на основе хлеба.Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.comПри составлении меню на Рождество Христово следует помнить о постных традициях, которые предшествуют празднику. Не забудьте также украсить стол рождественскими украшениями, свечами и зимними мотивами для создания теплой и радостной атмосферы праздника.