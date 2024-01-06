Где во Владимире пройдут рождественские богослужения? Богослужения пройдут с 6 по 7 января 2024...

Где во Владимире пройдут рождественские богослужения?Богослужения пройдут с 6 по 7 января 2024 года. Главные храмы Владимира публикуют время для прихожан.Успенский соборгород Владимир, улица Большая Московская, 566 января17.00 – Всенощное Бдение7 января00.00 – Божественная Литургия6.30 и 9.00 – Божественная Литургия17.00 – Великая ВечерняХрам Михаила Архангелагород Владимир, улица Студеная Гора, 1а6 января17.00 - Всенощное Бдение23.00 – Праздничный Молебен и Божественная ЛитургияНикитская церковьгород Владимир, улица Княгининская, 86 января22.00 – Всенощное Бдение, Лития7 января00.00 – Божественная Литургия2.00 – Агапа, праздничный концертХрам Казанской иконы Божией Материгород Владимир, улица Чайковского, 1А6 января17.00 – Всенощное Бдение21.00 – Общая исповедь23.00 – Исповедь7 января00.00 – Божественная Литургия7.30 – Поздняя Божественная Литургия17.00 – Вечерня, Утреня со словословиемХрам Георгия Победоносцагород Владимир, улица Георгиевская, 2а6 января17.00 – Всенощное Бдение7 января00.00 – Божественная Литургия9.00 – Божественная ЛитургияИнформацию о времени и возможных изменениях следует уточнять в храмах.Фото: архив ГТРК «Владимир»