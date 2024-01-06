Где во Владимире пройдут рождественские богослужения?
Богослужения пройдут с 6 по 7 января 2024...
Где во Владимире пройдут рождественские богослужения?
Богослужения пройдут с 6 по 7 января 2024 года. Главные храмы Владимира публикуют время для прихожан.
Успенский собор
город Владимир, улица Большая Московская, 56
6 января
17.00 – Всенощное Бдение
7 января
00.00 – Божественная Литургия
6.30 и 9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Великая Вечерня
Храм Михаила Архангела
город Владимир, улица Студеная Гора, 1а
6 января
17.00 - Всенощное Бдение
23.00 – Праздничный Молебен и Божественная Литургия
Никитская церковь
город Владимир, улица Княгининская, 8
6 января
22.00 – Всенощное Бдение, Лития
7 января
00.00 – Божественная Литургия
2.00 – Агапа, праздничный концерт
Храм Казанской иконы Божией Матери
город Владимир, улица Чайковского, 1А
6 января
17.00 – Всенощное Бдение
21.00 – Общая исповедь
23.00 – Исповедь
7 января
00.00 – Божественная Литургия
7.30 – Поздняя Божественная Литургия
17.00 – Вечерня, Утреня со словословием
Храм Георгия Победоносца
город Владимир, улица Георгиевская, 2а
6 января
17.00 – Всенощное Бдение
7 января
00.00 – Божественная Литургия
9.00 – Божественная Литургия
Информацию о времени и возможных изменениях следует уточнять в храмах.
Фото: архив ГТРК «Владимир»