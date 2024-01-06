Госавтоинспекция предупреждает жителей Владимирской области о недопустимости управления транспортом...

Госавтоинспекция предупреждает жителей Владимирской области о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.В период новогодних праздников этой проблеме сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание.В Новый год (за одни лишь сутки) инспекторы ДПС ГИБДД в разных районах Владимирской области отстранили от управления 8 водителей.Все они находились в состоянии алкогольного опьянения (либо отказались от прохождения освидетельствования).Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают, что под воздействием алкоголя характер и поведение водителя меняются, внимание притупляется, а время реакции на дорожную ситуацию увеличивается.Важно!В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и административного штрафа в размере 30 000 рублей.Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что точно такая же ответственность установлена и за отказ от медицинского освидетельствования.«То есть, отказываясь пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, водитель фактически признает себя нетрезвым, поскольку наказание будет для него точно таким же, как и при установленном факте опьянения...» - поясняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.Жителей Владимирской области просят сообщать обо всех (ставших известными) фактах управления транспортом в нетрезвом состоянии в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 54-16-65 или в дежурные части территориальных подразделений полиции.Фото: freepik.com