Какая рождественская программа ждёт жителей и гостей Суздаля 7 января? По информации Министерства...

Какая рождественская программа ждёт жителей и гостей Суздаля 7 января?По информации Министерства культуры Владимирской области, 7 января с 12.00 на главной праздничной площадке Суздаля - Торговой площади начнутся завершающие мероприятия проекта «Суздаль - новогодняя столица России».В полдень 7 января на сцену выйдет государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» Владимирской областной филармонии под руководством Николая Литвинова. Он представит программу «Русское Рождество».В 13.00 начнётся рождественский перезвон с городами Золотого кольца России.В 14.00 состоится торжественная церемония закрытия проекта «Суздаль - новогодняя столица России».По окончании церемонии состоится передача главой администрации города Суздаля символической хрустальной снежинки (изготовленной мастерами из Гусь-Хрустального) - городу Кирову - следующей новогодней столице.Далее намечен праздничный концерт творческих коллективов на главной сцене.Уточняется, что прямую трансляцию закрытия торжеств можно будет увидеть на портале ПРО.КУЛЬТУРА.Это интересно!В канун закрытия новогодней столицы состоится награждение победителей конкурса на нового - седьмого Суздальчонка (шесть уже «живут» в городе).Фото: Валерий ЦарёвГлавное фото: Архив ГТРК «Владимир»Программа: пресс-служба Министерства культуры Владимирской области