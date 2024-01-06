Какая рождественская программа ждёт жителей и гостей Суздаля 7 января?
По информации Министерства...
Какая рождественская программа ждёт жителей и гостей Суздаля 7 января?
По информации Министерства культуры Владимирской области, 7 января с 12.00 на главной праздничной площадке Суздаля - Торговой площади начнутся завершающие мероприятия проекта «Суздаль - новогодняя столица России».
В полдень 7 января на сцену выйдет государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» Владимирской областной филармонии под руководством Николая Литвинова. Он представит программу «Русское Рождество».
В 13.00 начнётся рождественский перезвон с городами Золотого кольца России.
В 14.00 состоится торжественная церемония закрытия проекта «Суздаль - новогодняя столица России».
По окончании церемонии состоится передача главой администрации города Суздаля символической хрустальной снежинки (изготовленной мастерами из Гусь-Хрустального) - городу Кирову - следующей новогодней столице.
Далее намечен праздничный концерт творческих коллективов на главной сцене.
Уточняется, что прямую трансляцию закрытия торжеств можно будет увидеть на портале ПРО.КУЛЬТУРА.
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В канун закрытия новогодней столицы состоится награждение победителей конкурса на нового - седьмого Суздальчонка (шесть уже «живут» в городе).
Фото: Валерий Царёв
Главное фото: Архив ГТРК «Владимир»
Программа: пресс-служба Министерства культуры Владимирской области