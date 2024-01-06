Какие рождественские мероприятия пройдут во Владимире 7 января? Во Владимире 7 января православные...

Какие рождественские мероприятия пройдут во Владимире 7 января?Во Владимире 7 января православные отпразднуют Рождество Христово.В этот день в церквях и храмах Владимира пройдут божественные литургии, Всенощное бдение и Великая вечерня.Городские парки же (и центральная площадь) приготовили праздничные программы для гостей. Какие? В нашем кратком обзоре.7 января в 12.00 на Соборной площади пройдёт театрализованная концертная программа «Рождество во Владимире».В Центральном парке культуры и отдыха в 12.00 запланирована праздничная программа «Рождественская сказка».В этот день со сцены прозвучат песни, частушки, колядки.Все желающие смогут принять участие в традиционных зимних забавах и играх.Кульминацией праздника станет встреча с главными волшебниками зимы – Дедом Морозом и Снегурочкой.На заметку!В парке можно будет попить ароматный чай из самовара с баранками бесплатно.7 января в парке культуры и отдыха «Добросельский» в 12.00 стартует праздничная программа «Свет рождественской звезды».Ожидаются песни, частушки, колядки, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.В парке культуры и отдыха «Дружба» ожидаются народное гулянье «Вместе встретим Рождество!».Начало праздника запланировано на 12.00. Программа начнётся с выступления ансамбля «Усладики».В 12.30 пройдёт анимационная программа с рождественскими колядками, народными играми-хороводами и подарками от Деда Мороза и Снегурочки.Кроме того, запланирован концерт, театрализованная постановка «Рождественский вертеп», художественные мастер-классы по созданию и росписи рождественских игрушек.Завершится праздник выступлением народного коллектива «Хор русской песни «Околица».7 января в парке культуры и отдыха «Загородный» в 12.00 стартует праздник для всей семьи «Доброе Рождество в Загородном».В программе – рождественские забавы на свежем воздухе, творческие поздравления от музыкальных коллективов города, тематические танцы, сладкие подарки, «Добрая акция» и поздравление главных волшебников зимы — Деда Мороза и Снегурочки.Фото: freepik.com