Какие рождественские мероприятия пройдут во Владимире 7 января?
Во Владимире 7 января православные...
Какие рождественские мероприятия пройдут во Владимире 7 января?
Во Владимире 7 января православные отпразднуют Рождество Христово.
В этот день в церквях и храмах Владимира пройдут божественные литургии, Всенощное бдение и Великая вечерня.
Городские парки же (и центральная площадь) приготовили праздничные программы для гостей. Какие? В нашем кратком обзоре.
7 января в 12.00 на Соборной площади пройдёт театрализованная концертная программа «Рождество во Владимире».
В Центральном парке культуры и отдыха в 12.00 запланирована праздничная программа «Рождественская сказка».
В этот день со сцены прозвучат песни, частушки, колядки.
Все желающие смогут принять участие в традиционных зимних забавах и играх.
Кульминацией праздника станет встреча с главными волшебниками зимы – Дедом Морозом и Снегурочкой.
На заметку!
В парке можно будет попить ароматный чай из самовара с баранками бесплатно.
7 января в парке культуры и отдыха «Добросельский» в 12.00 стартует праздничная программа «Свет рождественской звезды».
Ожидаются песни, частушки, колядки, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В парке культуры и отдыха «Дружба» ожидаются народное гулянье «Вместе встретим Рождество!».
Начало праздника запланировано на 12.00. Программа начнётся с выступления ансамбля «Усладики».
В 12.30 пройдёт анимационная программа с рождественскими колядками, народными играми-хороводами и подарками от Деда Мороза и Снегурочки.
Кроме того, запланирован концерт, театрализованная постановка «Рождественский вертеп», художественные мастер-классы по созданию и росписи рождественских игрушек.
Завершится праздник выступлением народного коллектива «Хор русской песни «Околица».
7 января в парке культуры и отдыха «Загородный» в 12.00 стартует праздник для всей семьи «Доброе Рождество в Загородном».
В программе – рождественские забавы на свежем воздухе, творческие поздравления от музыкальных коллективов города, тематические танцы, сладкие подарки, «Добрая акция» и поздравление главных волшебников зимы — Деда Мороза и Снегурочки.
Фото: freepik.com