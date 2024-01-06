Минувшей ночью в Вязниках из горящего дома были эвакуированы 11 жильцов, 3 из них — дети. По...

Минувшей ночью в Вязниках из горящего дома были эвакуированы 11 жильцов, 3 из них — дети.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, минувшей ночью (6 января в 2:54) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре многоквартирного жилого дома в городе Вязники, на улице Орджоникидзе (дом № 27).Предварительной площадь пожара оказалась - 150 квадратных метров.Очевидцы рассказывают о сильном пламени, охватившем второй этаж жилого дома.Информации о погибших или пострадавших к этому часу нет.Известно, что было эвакуировано 11 человек, из них 3 детей.Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо оперативно звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области