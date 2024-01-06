Многодетная семья из деревни Бухолово Владимирской области минувшей ночью лишилась дома из-за...

Многодетная семья из деревни Бухолово Владимирской области минувшей ночью лишилась дома из-за пожара.Галина и Кирилл — многодетные родители из деревни Бухолово. Минувшей ночью у семьи произошла трагедия — полностью сгорел их дом со всем имуществом.Остаться без вещей - на лютом морозе - настоящее испытание. Галина рассказала корреспонденту ГТРК «Владимир» по телефону, что, действительно, ситуация крайне сложная. И если с одеждой семье уже активно помогают, то с предметами быта (посудой, например) — проблема. В данный момент даже кушать «не из чего» и «не чем».Известно, что отец семьи - Кирилл, спасая семью во время пожара, получил ожоги. Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.Дети и сама Галина, к счастью, серьёзно не пострадали, но до сих пор пытаются справиться с шоком от произошедшего.В семье растут трое детей. Младшей девочке всего 1 годик, ее рост 86 см. Средней девочке 11 лет (146 см). Рост мальчика-подростка 176 см.Подробную информацию о том, в чем нуждается семья погорельцев, можно получить по номеру Галины: +7 904 590 48 87.Главное фото: freepik.comКадр "после пожара" от Галины, пострадавшей