Пожар полностью уничтожил дом, где проживали супруги и три их ребенка. ЧП случилось 4 января в деревне Бухолово возле Владимира. Как рассказали в МЧС, звонок в тревожное ведомство поступил

Пожар полностью уничтожил дом, где проживали супруги и три их ребенка. ЧП случилось 4 января в деревне Бухолово возле Владимира. Как рассказали в МЧС, звонок в тревожное ведомство поступил около половины десятого вечера. Спасатели выехали по адресу СНТ “Реставратор-1”, ул. 9-ая Линия, уч. 257 (деревня Бухолово вплотную сливается с СНТ). Пожарным удалось ликвидировать огонь на