Муромский городской суд вернул гидротехническое сооружение на реке Морозимо в собственность...

Муромский городской суд вернул гидротехническое сооружение на реке Морозимо в собственность РФ.Как стало известно, Муромской городской прокуратурой по обращению местных жителей проведена проверка соблюдения законодательства при эксплуатации гидротехнического сооружения на реке Морозимо.“Установлено, что плотина находится в собственности физического лица, при этом собственником необходимые меры, направленные на её надлежащую эксплуатацию, не принимались…” - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.На заметку!Морозимо протекает в Муромском районе Владимирской области. Устье находится в 28 км по правому берегу реки Ушны. Длина - 15 км, площадь водосборного бассейна 75 км².Согласно требованиям законодательства в собственности физических лиц могут находиться только гидротехнические сооружения, которые неразрывно связаны с прудами, изолированными и обособленными от других поверхностных водных объектов, то есть “не имеющие гидравлической связи с ними”.Если же пруд образован на водотоке (реке, ручье, канале) с помощью водонапорного сооружения, то такие плотины – собственность Российской Федерации.По результатам проверки прокурором в Муромский городской суд было направлено исковое заявление о прекращении права собственности физического лица на гидротехническое сооружение (плотину).Требования прокурора судом были удовлетворены.Уточняется, что решение не вступило в законную силу.В данный момент устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: freepik.com