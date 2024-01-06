Юлия Пересильд объяснила, почему ее детство похоже на сериал Слово пацана. Также звезда кино рассказала о том, как однажды убегала от бандитов.

Юлия Пересильд объяснила, почему ее детство похоже на сериал "Слово пацана". Также звезда кино рассказала о том, как однажды убегала от бандитов.Юлия Пересильд в одном из интервью поделилась детскими воспоминаниями и другими интересными фактами из своей биографии. Звезда российского театра и кино родилась во Пскове и детство свое не может назвать радужным и спокойным. По словам актрисы, по фактуре оно напоминало сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023).Возможно, жестокости было меньше, но общее впечатление от фильма напоминает ей непростую жизнь в 90-х. Свое детство Юлия Пересильд описала так:"Жили бедно, плохо, тяжело.Я много читала, потому что не было телевизора до 14 лет. Выросла на улице среди пацанов".При этом Пересильд отметила, что ей очень бы не хотелось, чтобы нынешнее поколение хоть как-то сталкивалось с подобными трудностями. Юлия сказала, что в ней не сформировалась внутренняя потребность заявлять о необходимости проходить то, что прошла она.Также звезда кино рассказала о своей страсти к пению. Как выяснилось, еще в детстве она устраивала домашние концерты. Чаще всего – перед зеркалом в ванной, запершись на замок. Репертуар у девочки был весьма специфический. По словам Юлии Перисильд, она любила петь попсовые композиции. Особенно ей нравились песни Аллы Пугачевой.Был у актрисы и опыт выступления в ресторанах. Благодаря этому она смогла научиться общению с людьми из самых разных социальных ниш. Даже с бандитами. Хотя это было очень небезопасно.Юлия Пересильд вспомнила ситуацию, когда ей пришлось покидать ресторан в платье через черный выход. Как только женщина двинулась с места, за ней побежали. Юлия еле успела прыгнуть в машину такси. Такие события прошлого здорово развили у артистки интуицию.Также в интервью на ютуб-шоу "Света вокруг света" Юлия Пересильд заговорила об участии дочери в сериале "Слова пацана. Кровь на асфальте" и о последствиях этого достижения для девочки.