Сегодня хочется вам рассказать о таком волшебстве, которое свершилось благодаря работе музейщиков…

В зимние, самые любимые праздники мы всегда ждем чудес. Есть даже устойчивое словосочетание «рождественское чудо». Поэтому сегодня хочется, не нарушая традиций, рассказать о таком волшебстве, которое свершилось благодаря работе музейщиков...В такие дни праздничная и торжественная атмосфера царит в домах благодаря неотъемлемому новогоднему символу – украшенной елке. В середине XIX – XX вв. ее украшали преимущественно игрушками из бумаги и фольги, ткани, дерева и папье-маше, а также пряниками, конфетами, орехами. Елка ставилась в первую очередь для детей. Традиционно под ней размещали подарки (чаще всего книжки, игрушки и сладости). Некоторые из самых интересных и в то же время традиционных подарков «цепляют» очень сильно. Видимо, когда смотришь на них, невольно осознаешь, через сколько рук прошла та или иная игрушка, скольким детям она доставляла радость. И вот ты уже в XIX веке и мысленно примеряешь на себя нарядные платья и маскарадные костюмы. Ты слышишь, как детвора укачивает обнаруженных под елкой прелестных фарфоровых кукол или с веселыми криками объезжает популярных в то время лошадок.Об одной такой деревянной лошадке-каталке из коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» и пойдет сегодня речь в нашей рождественской истории. Надо сказать, что на кон.XIX – нач.XX вв. пришелся пик популярности таких игрушек. Ни одна детская не обходилась без обязательного атрибута - лошадки-качалки. Их изготавливали повсеместно, в том числе и в многочисленных кустарных мастерских. По качеству игрушки можно было судить о благосостоянии семьи. В знатных семьях их делали на заказ. Наша «знакомая» лошадка могла бы гордиться добротным изготовлением. Ее основу сделали из сосны, затем обтянули натуральной кожей, из нее же изготовили конскую упряжь и седло, а для гривы, хвоста и ресничек взяли конский волос. Эту лошадку ждала особая судьба. Едва «выпрыгнув» из рук мастера, она очутилась в большом роскошном доме купцов Зубовых-Лавровских. (В провинциальном Александрове эта фамилия была очень уважаема, в первую очередь за меценатство.)Одно поколение сменялось другим, а верная лошадка все катала маленьких наездников. Но, к сожалению, «вечные» материалы еще не придумали. Придя в негодность, эта игрушка еще долгие годы хранилась на чердаке, пока не попала в 1997 году в музей-заповедник «Александровская слобода». Здесь ей тоже пришлось постоять без дела, ее черед пришел не сразу. Музейные фонды насчитывают десятки тысяч единиц хранения, и лошадка уже совсем опечалилась, но вот в один прекрасный день... Возможно, что день был самым обычным, но для героини нашей сказки все сразу переменилось и заиграло красками в конце 2012 г., когда началась ее реставрация. Много времени потребовалось, чтобы по сохранившимся небольшим фрагментам восстановить первоначальный вид. Ведь в работе реставратора главное – не создать новое, а возродить к жизни прежнее, существовавшее в реальности. И вот чудо свершилось! Через полтора года лошадка смело могла похвастать своими гладкими боками и шелковистой гривой.Помимо получения подарков все с нетерпением ждали приглашения к богато накрытому столу. Известно, что к рождественским праздникам готовились всей семьей. «Кто перед Рождеством хлопочет сплоченно, тот весь следующий год будет жить в мире и согласии», - говорило народное поверье. Стол изобиловал всевозможными яствами, но в первую очередь красивой была посуда – лучшая из хранившейся в доме, в том числе и фамильное серебро. В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» имеется бульотка, своеобразный набор из трех съемных частей: чайника, подставки и спиртовой горелки. За посудой подобного типа это название закрепилось от англ. «to boil» - «кипятить, варить» или фр. «bouillir» - «кипеть». Бульотки относились к семейству самоваров и служили для подогрева предварительно кипяченой воды. В XIX веке они получили широкое распространение в аристократических семьях, следующих европейскому стилю жизни. Гостям не приходилось ждать, когда поспеет самовар, бульотка всегда была наготове с постоянно кипящей водой. Именно такую, необычную для нас посуду можно было увидеть и на рождественском столе.А какие ностальгические воспоминания вызывают новогодние праздники у вас? Чем вы удивляете гостей и каких подарков ждут ваши дети?С.Вершинина, пресс-служба музея-заповедника «Александровская слобода».