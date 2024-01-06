Рекордная с 2017 года вспышка произошла на Солнце. Ожидают ли жителей Владимирской области...

Рекордная с 2017 года вспышка произошла на Солнце. Ожидают ли жителей Владимирской области магнитные бури в январе?По последним данным астрофизиков (Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ), крупнейшая с 2017 года вспышка была зарегистрирована на Солнце в новогоднюю ночь.Причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате "движения солнечных пятен".При этом область, в которой произошел взрыв, находилась на обратной стороне Солнца, и только позже появилась в поле зрения Земли. По этой причине столь мощный взрыв стал абсолютно неожиданным.Событие произошло на восточном (левом) крае Солнца на значительном удалении от линии "Солнце - Земля".Специалисты отмечают:«… При таком расположении влияние на нашу планету полностью исключено. К Земле с восточного солнечного края не могут прийти как облака плазмы, вызывающие магнитные бури и полярные сияния, так и быстрые заряженные частицы, являющиеся главной причиной выхода из строя космических аппаратов. Основным воздействием от события стали потоки жесткого рентгеновского излучения высокой мощности, которые уже пришли к Земле и были поглощены верхними слоями атмосферы. Иных воздействий не ожидается, и выданный ранее благоприятный геомагнитный прогноз на весь период новогодних каникул сохраняется в силе. Любые сообщения о крупных или даже рекордных магнитных бурях, которые часто сопровождают в прессе такого рода явления, будут в данном конкретном случае недостоверны».Это интересно!По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, данная рекордная вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в 2 раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0. Занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8. Она произошла менее 3 недель назад, 14 декабря 2023 года.Прогнозируются ли магнитные бури в январе? Несмотря на «рекорды» — нет.Нарастающая частота вспышек и рост их мощности лишь свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года.Фото: https://tesis.xras.ru