Трассу М-12, проходящую через Владимирскую область, обеспечат связью и интернетом в первом...

Трассу М-12, проходящую через Владимирскую область, обеспечат связью и интернетом в первом полугодии.Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».«Федеральные операторы сотовой связи активно размещают свое оборудование на реализованных АМС (антенно-мачтовых сооружениях) и к концу первого полугодия 2024 года планируют покрыть всю автомобильную дорогу М-12 «Восток» стабильной сотовой связью и мобильным интернетом 4G (LTE)», - рассказали специалисты.В результате совместной работы госкомпании с операторами сотовой связи был утвержден такой подход для развития новых автодорог, при котором «Автодор» готовит площадки для размещения вышек связи «под ключ».«К настоящему моменту государственная компания завершила работы по устройству всех присыпных берм, необходимых для размещения АМС на всем протяжении М-12. Также инвестор направил заявки на проектирование всех 175 АМС, в соответствии с которыми выдаются технические требования и условия, осуществляется проектирование и строительство АМС в соответствии с утвержденной адресной программой», - пояснили в «Автодоре».В данный момент на протяжении скоростной трассы М-12 (на участке от Москвы до Казани) размещено 80 АМС, ведутся строительно-монтажные работы еще на 95 АМС.Завершить работы планируется уже в первом квартале 2024 года.Фото: Архив ГТРК «Владимир»