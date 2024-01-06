Чтобы её переселили из аварийного дома, женщина обратилась к властям, сообщает прокуратура Владимирской области.

В Кольчугино пенсионерка живёт пять лет в подлежащем для сноса доме. Чтобы её переселили из аварийного дома, женщина обратилась к властям, сообщает прокуратура Владимирской области.Так, дом по улице Пархоменко, где проживает пенсионерка, уже начинает потихоньку разрушаться – видны следы деформации, существует вероятность реального обрушения несущих конструкций, сообщили в прокуратуре. Сотрудники ведомства уже обратились в местный суд с иском, сейчас он на рассмотрении.