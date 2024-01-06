Новогодние праздники подходят к концу. Завтра, 7 января, в Суздале состоится церемония передачи символа новогодней столицы городу Кирову, сообщили в правительстве области. Гостям и жителям

Новогодние праздники подходят к концу. Завтра, 7 января, в Суздале состоится церемония передачи символа новогодней столицы городу Кирову, сообщили в правительстве области. Гостям и жителям города-музея предлагается повеселиться напоследок. Развлекательные мероприятия и сама церемония пройдут на Торговой площади. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство области