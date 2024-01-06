В Рождество жителей Владимирской области порадует солнце, но морозы и снегопады не отступят. По...

В Рождество жителей Владимирской области порадует солнце, но морозы и снегопады не отступят.По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, 7 января под влиянием атмосферного фронта южного циклона в ЦФО пройдет снег, местами сильный.Во Владимире (и по области) утром будет морозно - 22.. 23°C.В нашем регионе ожидаются снегопады. В областном центре вероятность осадков — 30%.В течение дня будет облачно, но с пояснениями. Владимирцев порадует солнце.К 18:00 температура опустится до -24°C. Ночью ожидается -28°C.Ветер — северо-западный, до 2 метров в секунду.Атмосферное давление в течение дня повысится с 749 до 758 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 7 января:«Морозная погода и метель в ночь с 6 на 7 января - предвестие ранней весны»;«Оттепель в этот день может быть предвестником холодной весны, в то время как морозы – обещанием тепла»;«Солнечная погода «предсказывает» обилие зелени и избежание засухи предстоящим летом - 2024».Фото: freepik.com