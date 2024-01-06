В Селивановском районе Владимирской области был зафиксирован мусорный «коллапс». В Селивановском...

В Селивановском районе Владимирской области был зафиксирован мусорный «коллапс».В Селивановском районе прокурор потребовал от органов местного самоуправления привести территорий муниципальных образований в надлежащее состояние.Как выяснилось, из-за отсутствия очистки (от снега), подъездные пути к контейнерным площадкам стали недоступны для свободного проезда и маневрирования мусоровозов.Было зафиксировано, что тротуары, придомовые территории и проезды также не очищены от снега и наледи.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурором в отношении всех глав муниципальных образований были возбуждены дела об административном правонарушении («… муниципальных правил благоустройства»).Уточняется, что устранение всех нарушений находится на контроле прокуратуры района.Проверочные мероприятия продолжаются.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области